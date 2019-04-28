«Отписывайтесь, мне ворчуны не нужны!» - Анастасия Костенко ответила подписчикам, раскритиковавшим ее новое фото с дочерью

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-28T13:40:37+03:00

Анастасия подписала этот снимок просто: «За минуту до желаннейшего Миланой обеда», собрала почти 90 тысяч лайков и свыше семисот откликов. Фото: Instagram Анастасии Костенко.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала в Инстаграме очередной снимок с Миланой, вызвав тем самым живое обсуждение пользователей

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Супруга футболиста Дмитрия Тарасова - ростовчанка Анастасия Костенко, родившая от него в прошлом году дочь, выложила на своей странице в Instagram очередное фото с малышкой — и вызвала, с одной стороны, массу обсуждений по теме «На кого похожа девочка?» (варианты ответов — на маму, на папу, на свекровь), а с другой — критику за то, что слишком часто, мол, появляются эти самые кадры с ребенком.

Нынешняя фотография, которую Костенко подписала просто: «За минуту до желаннейшего Миланой обеда», собрала почти 90 тысяч лайков и свыше семисот откликов.

- Взгляд папин — ой, не могу, какая классная, красота мамина, но характер, походу, папин, - обсуждают, тем временем, этот снимок одни.

- Да сколько можно уже выставлять этих фоток: Милана ест, Милана какает, Милана спит и т. д.? - возмущаются в ответ другие.

- Настя, не показывай фото ребенка! - советуют третьи. - Что, не понимаешь, сколько дур? Люди даже не понимают, что девочка настолько мала, и нет смысла сейчас ее обсуждать. Ребенок только формируется. Живи спокойно! Ты и доча красавицы.

В итоге, не выдержав этих пересудов, выступила уже сама Анастасия:

- Вы верите в сглаз? Серьезно? - поинтересовалась она.

И заявила дальше:

- Ни слова о том, как ест и ходит в туалет, - заметила супруга футболиста. - А вообще – отписывайтесь на здоровье, мне здесь недовольные ворчуны не нужны!

ИСТОЧНИК KP.RU