2019-04-28T14:52:05+03:00
Происшествия

В Ростовской области рецидивист едва не задушил женщину в подъезде, заставив отдать телефон и украшения

Часть вещей он успел сбыть прежде, чем его задержали
Александр СТЕПАНОВ
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Нападавший подстерег жертву, когда она заходила в подъезд.Нападавший подстерег жертву, когда она заходила в подъезд.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Нападение произошло в одном из многоквартирных домов в Батайске, когда местная жительница возвращалась после работы домой.

Едва она зашла в подъезд, вслед за ней тут же ворвался некий мужчина, который набросился на нее и принялся душить. Когда понял, что жертва уже не сопротивляется и не кричит, он забрал у нее мобильный телефон, сорвал все ювелирные украшения и бегом скрылся прочь.

Добравшись до своей квартиры, потерпевшая попросила близких позвонить в полицию.

- На поимку подозреваемого были немедленно ориентированы все наряды, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МВД. - И вскоре, по горячим следам, сотрудники угрозыска задержали 26-летнего местного рецидивиста — несмотря на молодой возраст, он уже не раз был судим.

Его доставили в отдел полиции, где женщина опознала в ходе следственного эксперимента того, кто на нее напал. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кстати, часть того, что он отобрал у потерпевшей, ей вернут, но не все — кое-что к моменту задержания он успел продать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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