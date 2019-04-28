Водителя фуры из Грузии расстреляли на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-28T16:01:05+03:00

ЧП произошло на М-4 перед развязкой в сторону Шахт. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"

В регионе введен объявлен план «Сирена», однако преступника в желтой жилетке задержать пока не удалось

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Убийство произошло средь бела дня на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области — в Октябрьском районе, неподалеку от развязки перед поворотом на Шахты (в направлении Москвы).

Как сообщают очевидцы, все случилось в воскресенье, 28 апреля, когда водитель большегруза с грузинскими номерами остановился у обочины и вылез из кабины наружу, чтобы устранить какую-то неисправность.

В этот момент к нему подошел человек в желтой жилетке и с рюкзаком на спине, сделал несколько выстрелов (либо из пистолета, либо из карабина типа «Сайга»), после чего скрылся бегом в лесополосе.

- Проводится расследование, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили в правоохранительных органах.

Где в этот момент находился второй водитель (а он точно был, это обычное правило всех дальнобойщиков), пока не уточняется.

Известно, что в регионе объявлен план «Сирена», однако преступника задержать пока не удалось. По информации «КП», в настоящее время опрашиваются водители других грузинских фур, ехавших в одной «связке» с той машиной, водитель которой был убит.

ИСТОЧНИК KP.RU