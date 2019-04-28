Водителя фуры из Грузии расстреляли на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Убийство произошло средь бела дня на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области — в Октябрьском районе, неподалеку от развязки перед поворотом на Шахты (в направлении Москвы).
Как сообщают очевидцы, все случилось в воскресенье, 28 апреля, когда водитель большегруза с грузинскими номерами остановился у обочины и вылез из кабины наружу, чтобы устранить какую-то неисправность.
В этот момент к нему подошел человек в желтой жилетке и с рюкзаком на спине, сделал несколько выстрелов (либо из пистолета, либо из карабина типа «Сайга»), после чего скрылся бегом в лесополосе.
- Проводится расследование, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили в правоохранительных органах.
Где в этот момент находился второй водитель (а он точно был, это обычное правило всех дальнобойщиков), пока не уточняется.
Известно, что в регионе объявлен план «Сирена», однако преступника задержать пока не удалось. По информации «КП», в настоящее время опрашиваются водители других грузинских фур, ехавших в одной «связке» с той машиной, водитель которой был убит.
ИСТОЧНИК KP.RU