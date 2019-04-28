2019-04-28T16:36:32+03:00
Общество

Ростовская область вошла в ТОП-10 регионов России по продажам новых автомобилей

За первый квартал жители Дона приобрели свыше восьми тысяч машин, только-только сошедших с конвейера
Александр СТЕПАНОВ
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Покупательская активность в этом году несколько упала.Покупательская активность в этом году несколько упала.Фото: Александр ГЛУЗ
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Российский рынок новых легковых автомобилей в начале этого года показал хоть и небольшое, но все-таки падение в сравнении с 2018-м: на 1 процент, или примерно до 323 тысяч единиц.

Как уточнили аналитики агентства «Автостат», в региональном рейтинге лидерство по-прежнему удерживает Москва, где за январь-март продали 45,4 тысячи экземпляров, и это на 6 процентов меньше, чем годом ранее.

На втором месте - Подмосковье (29,9 тысячи машин), на третьем Санкт-Петербург (21,7 тыс.).

Далее следуют, в порядке убывания, Татарстан (14 тыс.), Краснодарский край (13 тыс.), Башкортостан (11 тыс.), Свердловская (10,2 тыс.), Самарская (9,8 тыс.), Челябинская (8,3 тыс.) и Ростовская (8,2 тыс.) области.

При этом рост продаж среди регионов отмечен только в двух субъектах — в Московской области и на Кубани (плюс 11 и 4 процента, соответственно). А вот в донском регионе специалисты констатировали снижение покупательской активности — на 4 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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