В Ростове-на-Дону гараж сгорел вместе с автомобилем

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-29T10:10:32+03:00

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28 апреля вечером произошло ЧП в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. В 19:14 на пульт дежурного оперативных служб поступило сообщение о бушующем пожаре на территории одного из частных домовладений в переулке Таллинском. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, пылал гараж с закрытом в нем автомобиле.

На место прибыли восемь человек личного состава и две спецмашины. Пожар потушили быстро - за 15 минут, однако огонь успел сильно повредить автомобиль. К счастью, жители дома в переулке Таллинском не пострадали, причины произошедшего устанавливают следственные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU