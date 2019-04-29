2019-04-29T10:19:21+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в розыск объявлена 10-летняя Екатерина Мякотных

Полиция и родные просят о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Юная ростовчанка объявлена в розыскЮная ростовчанка объявлена в розыскФото: ГУ МВД России по РО
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Полиция Ростова-на-Дону распространила официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. Накануне, 28 апреля, пропала 10-летняя Екатерина Мякотных, которая вышла из дома погулять, после чего перестала отвечать на телефон, а вечером не вернулась. Родственники, безуспешно обзвонив друзей девочки, вынуждены были обратиться за помощью в полицию.

- Приметы: на вид 10 лет, худощавого телосложения, рост 135-140 см, волосы темные стрижка каре, карие глаза, - говорится в официальном сообщении ГУ МВД России по Ростовской области. - Была одета в черный свитер с изображением белой панды, лосины темно-синего цвета, на ногах - синие кроссовки.

ВНИМАНИЕ!

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить по телефонам:

8-928-270-78-79, 8-989-515-20-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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