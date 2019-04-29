"На Пушкинской ни одного общественного туалета!": ростовчанка просит оборудовать уборными центр города

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-29T11:13:22+03:00

С духовными ценностями на Пушкинской всё отлично, а вот с обслуживанием человеческих нужд - не очень Фото: Оксана АРТЕМОВА

Изменить размер текста: A A

Обращение к городским властям появилось на портале "Активный ростовчанин". Вероника Костоянцева просит чиновников установить туалеты на главной городской пешеходной улице - Пушкинской.

- На Пушкинской, нет НИ ОДНОГО общественного туалета (ни платного, ни бесплатного), ежедневно гуляю с детьми, возникают проблемы, - возмущенно пишет женщина.

Впрочем, такая же проблема существует во всём центре города. Если к Чемпионату мира город хотя бы в минимальном количестве снабдили общественными туалетами, то после спортивного праздника их увезли в неизвестном направлении.

Также, по словам Вероники Костоянцевой, гуляющим по Пушкинской не хватает лавочек. После ЧМ-2018 они в огромном количестве остались на Большой Садовой, но из-за жары и пыли сидеть на них желающих нет. В то время как на Пушкинской невозможно отдохнуть - все посадочные места заняты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Писающие на улице швейцарцы возмутили жителей Ростова-на-Дону (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU