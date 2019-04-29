"На Пушкинской ни одного общественного туалета!": ростовчанка просит оборудовать уборными центр города
Обращение к городским властям появилось на портале "Активный ростовчанин". Вероника Костоянцева просит чиновников установить туалеты на главной городской пешеходной улице - Пушкинской.
- На Пушкинской, нет НИ ОДНОГО общественного туалета (ни платного, ни бесплатного), ежедневно гуляю с детьми, возникают проблемы, - возмущенно пишет женщина.
Впрочем, такая же проблема существует во всём центре города. Если к Чемпионату мира город хотя бы в минимальном количестве снабдили общественными туалетами, то после спортивного праздника их увезли в неизвестном направлении.
Также, по словам Вероники Костоянцевой, гуляющим по Пушкинской не хватает лавочек. После ЧМ-2018 они в огромном количестве остались на Большой Садовой, но из-за жары и пыли сидеть на них желающих нет. В то время как на Пушкинской невозможно отдохнуть - все посадочные места заняты.
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ИСТОЧНИК KP.RU