2019-04-29T11:29:30+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста

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Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
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Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для мужчин призывного возраста. Для этой категории клиентов Банк отменил требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие постоянной или временной отсрочки от призыва на срочную военную службу. Таким образом, при подаче документов на получение ипотечного кредита клиенту не требуется предъявлять военный билет, приписное удостоверение, справку из военкомата и т.п.

Кроме того, при наличии временной отсрочки от призыва клиенту для получения кредита больше не требуется привлечение созаемщиков. Оценка платежеспособности будет проводиться Банком на основе доходов и расходов потенциального заемщика.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам ипотечного кредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800 250 57 57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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