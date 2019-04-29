Отключение света в Ростове-на-Дону 30 апреля 2019: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону 30 апреля 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, последний день апреля запомнится жителям десятков домов отключениями электричества. Все они - плановые. Цель, которую преследуют, не допустить возникновения ЧП на электросетях.
КОНКРЕТНО
Где и когда не будет света 30 апреля
с 09:00 до 13:00:
- ул. 7-я линия 37-67, 38-64; ул. 9-я линия 41-49, 38-66; ул. 1-я Пролетарская 67-79, 95, 64-76; ул. Мясникова 54-92
с 09:00 до 15:00:
- ул. 2-я Краснодарская 163, 163/2, 163/3; ул. Малиновского 14, 14А, 18
с 09:00 до 16:00:
- просп. 40-летия Победы 69/6, 69/8, 69/9, 73/3, 73/13, 73/14
с 10:00 до 12:00:
- ул. Нансена 201-247; ул. Сельская; ул. Калиновская; пер. Обуховский 2-20; ул. Турмалиновская 21-57, 16-56; пер. Партизанский
пер. 1-й Буковый 1-11, 2-20; пер. Дозорный 3-13, 4-24; ул. Магнитогорская 11-39, 52-104; ул. 2-я Степная 1-27, 2-28; ул. 3-я Степная 1-23, 2-22; ул. 4-я Степная 1-21, 2-20; пер. Строительный 8-50, 9-31
*По данным Донэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU