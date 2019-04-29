СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-29T11:51:24+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 30 апреля 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 30 апреля 2019

Изменить размер текста: A A

Отключение света в Ростове-на-Дону 30 апреля 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, последний день апреля запомнится жителям десятков домов отключениями электричества. Все они - плановые. Цель, которую преследуют, не допустить возникновения ЧП на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 30 апреля

с 09:00 до 13:00:

- ул. 7-я линия 37-67, 38-64; ул. 9-я линия 41-49, 38-66; ул. 1-я Пролетарская 67-79, 95, 64-76; ул. Мясникова 54-92

с 09:00 до 15:00:

- ул. 2-я Краснодарская 163, 163/2, 163/3; ул. Малиновского 14, 14А, 18

с 09:00 до 16:00:

- просп. 40-летия Победы 69/6, 69/8, 69/9, 73/3, 73/13, 73/14

с 10:00 до 12:00:

- ул. Нансена 201-247; ул. Сельская; ул. Калиновская; пер. Обуховский 2-20; ул. Турмалиновская 21-57, 16-56; пер. Партизанский

пер. 1-й Буковый 1-11, 2-20; пер. Дозорный 3-13, 4-24; ул. Магнитогорская 11-39, 52-104; ул. 2-я Степная 1-27, 2-28; ул. 3-я Степная 1-23, 2-22; ул. 4-я Степная 1-21, 2-20; пер. Строительный 8-50, 9-31

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU