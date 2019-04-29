2019-04-29T11:57:57+03:00
Общество

Ставку по ипотеке с господдержкой снизили

В банке ВТБ улучшили условия для ипотечных кредитов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Хорошая новость от ВТБ. Там с 29 апреля снизили ставку по ипотеке. Речь идет о программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.

Как рассказал руководитель департамента розничных продуктов - старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов, в апреле Правительством были внесены изменения в программу ипотеки с господдержкой, направленные на повышение ее привлекательности и доступности для семей с детьми. При том, что рекомендуемая ставка в рамках данного проекта составляет 6%, ВТБ предоставляет по своей программе особые условия и устанавливает процентную ставку в размере 5%.

В банке добавили, что ставка действует при оформлении кредита во всех офисах ВТБ в России и на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. А максимальная сумма кредита - до 12 млн рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в других регионах РФ - до 6 млн рублей. Первоначальный взнос составляет от 20%, а срок заема– до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

КСТАТИ

На долю ВТБ приходится треть от общего числа выданных кредитов в рамках данной программы в России. На данный момент банк оформил более 1700 ипотечных кредитов на сумму 4,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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