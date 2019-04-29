2019-04-29T13:50:52+03:00
Авто

Ростовчане просят не пускать грузовики в переулок Островского

Там гуляет множество детей, которых не хотелось бы травить выхлопными газами
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: Юрий Максименко, ar.rostov-gorod.ruФото: Юрий Максименко, ar.rostov-gorod.ru
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Интернет площадка "Активный ростовчанин" пополнилась очередной транспортной петицией. Житель донской столицы Юрий Максименко просит запретить движение грузового транспорта по переулку Островского.

- В створе улиц Варфоломеева и Филимоновской по переулку Островского находится парк Строителей, где оборудована детская площадка, на которой с утра до вечера гуляют взрослые и дети со всего микрорайона. Здесь же на углу улицы Малюгиной находится Детская художественная школа имени Чиненовых, а вереницы самосвалов с песком, бетоновозов и прочей грузовой техники своим смрадом от выхлопных газов травят детей и обнуляют всю заботу родителей и властей о здоровье подрастающего поколения, - пояснил свое требование ростовчанин.

За два дня его инициатива набрала слишком мало голосов, чтобы быть всерьез рассмотренной чиновниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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