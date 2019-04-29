День Победы в Ростове-на-Дону 2019: в ДГТУ пройдет масштабный студенческий праздник

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-29T14:30:07+03:00

В нем примут участие больше трех тысяч школьников и студентов

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В преддверии Дня Победы в Ростове-на-Дону пройдет масштабный студенческий праздник. Это будет областной межвузовский военно-спортивный праздник «Поклонимся великим тем годам…», посвященный 74-й годовщине Победы.

Он состоится 6 мая в 10:00 на территории научно-производственного кампуса ДГТУ, что на улице Шаповалова, 2. Вход для всех желающих свободный.

Ожидается, что в празднике примут участие более трех тысяч студентов донских вузов, школьников и обучающихся кадетских корпусов. Почетными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны.

Для гостей подготовлена обширная программа - фронтовой концерт, парад и митинг, а также литературно-музыкальная композиция «Весна 45-го года». Кроме того, там же будет организована выставка техники и оружия периода ВОВ и современности. Для гостей праздника весь день будут работать площадки образовательного центра ДОСААФ-ДГТУ и военно-полевая кухня. Планируется и показательное десантирование парашютистов войск Южного военного округа. Там же состоятся и показательные выступления: их проведут студенты опорного вуза и учащиеся лицея-интерната комплексного формирования личности детей и подростков, представители конно-спортивного клуба ДГТУ «Ход конем», студенты специальности «Пожарная безопасность», участники спортивного клуба ДГТУ «Донское небо».

- Праздник «Поклонимся великим тем годам…» по праву считается одним из самых масштабных студенческих патриотических акций, – уверен ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Такие мероприятия играют важную роль в воспитании молодежи, и мы стремимся привлекать к ним как можно больше жителей Донского края. Только в параде задействовано свыше 800 студентов военно-учебных центров вузов Ростовской области, воспитанников кадетских корпусов и юнармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU