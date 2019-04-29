«На тебя хоть мешок надень»: Поклонники обсуждают «Мисс Россия» Татьяну Котову в откровенном платье на видео

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-29T17:00:36+03:00

Ролик с ее участием уже посмотрели больше 121 тысячи человек

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«Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала очередное видео своих переодеваний. На нем она, по традиции, демонстрирует своим подписчикам несколько вещей, из которых можно составить полноценный гардероб и всегда быть на высоте.

Вот только платье, в котором позирует красавица, вряд ли смогут надеть многие. Ролик откровенных танцев в исполнении красавицы уже посмотрели свыше 121 тысячи человек.

Многие тут же похвалили Татьяну за чувство юмора: «Очень смешно вы снимаете, еще ни у кого не видела подобного», «Никогда бы раньше не додумалась сочетать велосипедки с пиджаком», «Танюшка, да на тебя хоть мешок надень, все равно супер красотка будешь!», «Какие прекрасные ножки», «Отличный стиль выбрала, мне очень нравится» и «Не знаю есть ли титул "Мисс Счастье", но эта девушка ее точно заслужила».

kottova Спасибо за проявленный интерес к новой рубрике #КогдаЛукОказалсяВдруг

ИСТОЧНИК KP.RU