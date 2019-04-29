В Ростове-на-Дону на улице Ларина появится новый детсад
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону построят новый детский сад. Он будет расположен в центральной части строящегося комфортабельного жилого комплекса на улице Ларина и сможет вмещать одновременно 65 воспитанников. Спрос на места в нем ожидается большой, так как в новом ЖК будет более трех тысяч квартир.
- В здании будут помещения для четырех групп детей дошкольного возраста, помещения зала музыкальных занятий и для занятий физкультурой, а также пищеблок и медицинский блок. В целях дополнительного развития организовано помещение изобразительной студии, - рассказала пресс-секретарь министерства строительства Ростовской области Светлана Смирнова.
Строители обещают, что для внутренней отделки учреждения будут использованы высококачественные материалы. Детсад будет внутри закрытой территории жилого комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU