В Ростове-на-Дону на улице Ларина появится новый детсад

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-29T17:00:06+03:00

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В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону построят новый детский сад. Он будет расположен в центральной части строящегося комфортабельного жилого комплекса на улице Ларина и сможет вмещать одновременно 65 воспитанников. Спрос на места в нем ожидается большой, так как в новом ЖК будет более трех тысяч квартир.

- В здании будут помещения для четырех групп детей дошкольного возраста, помещения зала музыкальных занятий и для занятий физкультурой, а также пищеблок и медицинский блок. В целях дополнительного развития организовано помещение изобразительной студии, - рассказала пресс-секретарь министерства строительства Ростовской области Светлана Смирнова.

Строители обещают, что для внутренней отделки учреждения будут использованы высококачественные материалы. Детсад будет внутри закрытой территории жилого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU