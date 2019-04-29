2019-04-29T17:00:06+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на улице Ларина появится новый детсад

Он сможет вместить 65 дошколят
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону построят новый детский сад. Он будет расположен в центральной части строящегося комфортабельного жилого комплекса на улице Ларина и сможет вмещать одновременно 65 воспитанников. Спрос на места в нем ожидается большой, так как в новом ЖК будет более трех тысяч квартир.

- В здании будут помещения для четырех групп детей дошкольного возраста, помещения зала музыкальных занятий и для занятий физкультурой, а также пищеблок и медицинский блок. В целях дополнительного развития организовано помещение изобразительной студии, - рассказала пресс-секретарь министерства строительства Ростовской области Светлана Смирнова.

Строители обещают, что для внутренней отделки учреждения будут использованы высококачественные материалы. Детсад будет внутри закрытой территории жилого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги»: возможности для частных инвесторов
На майских праздниках в «ДонЭкспоцентр» ростовчан ждет большая культурная программа
«Ростелеком» защитит ростовские компании от утечек информации
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатно
Ростовчанина поймали с крупной партией героина
«Твоя красота тонкая и изысканная»: Новоиспеченная мать Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике и кроссовках
«На тебя хоть мешок надень»: Поклонники обсуждают «Мисс Россия» Татьяну Котову в откровенном платье на видео
День Победы в Ростове-на-Дону 2019: в ДГТУ пройдет масштабный студенческий праздник
Ростовчане просят не пускать грузовики в переулок Островского
Ставку по ипотеке с господдержкой снизили
Отключение света в Ростове-на-Дону 30 апреля 2019: где и когда
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
"На Пушкинской ни одного общественного туалета!": ростовчанка просит оборудовать уборными центр города
График отключения горячей воды 2019 в Ростове-на-Дону по всем районам: где и когда