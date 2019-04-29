Ростовчанина поймали с крупной партией героина

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-29T17:10:54+03:00

Он может сесть в тюрьму на 20 лет

Изменить размер текста: A A

Ростовские полицейские пресекли сбыт крупной партии героина. Проверяя оперативную информацию, сотрудники наркоконтроля задержали 33-летного мужчину, который ранее неоднократно попадался на имущественных преступлениях. На этот раз его подозревают в торговле смертью, да еще в крупном размере.

- В присутствии понятых оперуполномоченные провели личный досмотр и обнаружили 10 полиэтиленовых свертков, в которых было порошкообразное вещество. Эксперты установили, что это героин, общей массой более ста граммов, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, которое грозит ростовчанину сроком до 20 лет. Сейчас полицейские выясняют, где он взял столько доз наркотика, и проверяют его причастность к других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU