«Ростелеком» защитит ростовские компании от утечек информации

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-29T17:19:58+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» в Ростове-на-Дону презентовал ростовским предприятиям решение для защиты информации от внутренних угроз Solar Dozor. Познакомиться с функционалом DLP-решения (Data Leakage Prevention) собрались более 50 представителей ростовских компаний корпоративного и государственного сегмента, а также сотрудники министерства информационной политики Ростовской области. Система Solar Dozor способна выявлять неправомерные действия сотрудников, предотвращать утечки информации и расследовать инциденты информационной безопасности.

Solar Dozor– флагманский продукт компании Ростелеком-Solar, который постоянно совершенствуется и занимает лидирующие позиции на российском рынке систем защиты данных от утечек. Эксперты компании продемонстрировали участникам мероприятия широкую функциональность решения, которое при этом имеет максимально интуитивный интерфейс и отличается легкостью в управлении: вся необходимая информация доступна буквально в два клика. Система анализирует все коммуникации пользователя и мгновенно определяет, кто из сотрудников и по какому каналу допустил нарушение правил защиты информации.

Андрей Воробьев, руководитель группы пресейла Solor Dozor: «По данным нашего центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Solar JSOC за второе полугодие 2018 года, количество внутренних инцидентов в компаниях чуть меньше количества внешних атак. Почти половина внутренних инцидентов информационной безопасности составляют утечки конфиденциальных данных. Как показывает практика, 80% случаев утечки информации в компаниях чуть приходятся на ошибки и халатность сотрудников».

Архитектура системы полностью отвечает основным сценариям работы офицеров безопасности: управление событиями и инцидентами, мониторинг движения и хранения информации, мониторинг групп особого контроля, расследование в отношении персоны и расследование инцидентов. В процессе работы также накапливается переписка сотрудников, анализируется их поведение и выявляются признаки противоправных действий.

Solar Dozor рассчитан на использование службами информационной и экономической безопасности компаний. Система совместима с любыми почтовыми серверами и доступна даже с планшета. Solar Dozor входит в Единый реестр отечественного ПО и сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям к программному обеспечению по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей.

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы стараемся создать целую экосистему IT-решений для современных компаний. Это позволяет владельцам компаний сбалансировать усилия на ведении бизнеса: сфокусироваться на профильных вопросах, а сопутствующие задачи берем на себя мы. Представленный компанией «Ростелеком» продукт Solar Dozor призван решить задачу по защите бизнеса по защите ценных информационных активов от всего спектра внутренних угроз».

ИСТОЧНИК KP.RU