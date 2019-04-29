«БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги»: возможности для частных инвесторов

СЕГОДНЯ 18:15 2019-04-29T17:30:01+03:00

Сегодняшний рост отечественного фондового рынка обусловлен, в том числе техническим прогрессом – для открытия брокерского счета больше не нужно идти в банк, достаточно иметь мобильное приложение платежной системы

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Так, сервис «Яндекс.Деньги» предлагает своим клиентам инвестировать онлайн. В основе услуги – инвестиционная платформа одного из крупнейших брокеров на Московской бирже – «БКС Брокер».

Чтобы начать работу на фондовом рынке, частному инвестору нужно открыть в мобильном приложении «Яндекс.Деньги» раздел «Инвестиции БКС». Оформление доступно только гражданам РФ.

Возможность вложиться в акции, облигации или валюту облагается комиссией – 0,3% от суммы сделки, но не менее 99 рублей. А вот другие операции с деньгами – пополнение брокерского счета или вывод денег наценками не облагается. Минимальной суммы инвестиции в приложении не предусмотрено.

- Привлекательности рынка способствует и государство – внедряются меры по защите частного инвестора и развитию фондового рынка, – прокомментировала заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер» Ольга Гарланд.

Стоит отметить, ООО «Компания БКС» до совместного проекта с «Яндекс.Деньги» уже запустил в работу аналогичные сервисы с «РБК», «Тинькофф Банк» и QIWI.

ИСТОЧНИК KP.RU