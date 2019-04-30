В Ростовской области в аварии погиб один человек, четверо в больнице

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-30T11:43:22+03:00

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В понедельник, 29 апреля, на трассе Дубовское - Заветное произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выскочил на встречную полосу, где врезался в «четырнадцатую». Удар был такой силы, что ВАЗ-2114 вылетел в правый резерв дороги, где опрокинулся.

- В результате ДТП от полученных травм водитель «ВАЗ-2114» скончался в больнице, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадали второй водитель и три пассажира (в возрасте от 32 до 45 лет).

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, 7 апреля на трассе Ростов - Волгодонск погибли три человека (два брата и девушка). Машина, в которой они находились, на скорости врезалась в большегруз. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легковушки, который не уступил дорогу, выезжая со второстепенной.

ИСТОЧНИК KP.RU