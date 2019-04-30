Исследованием морехозяйственной активности России займутся ученые ЮФУ

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-30T11:10:26+03:00

Уникальный проект им необходимо разработать за два года

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Морехозяйственную активность России и ее влияние на развитие приморских регионов в условиях евразийских геоэкономических и геополитических трансформаций исследуют ученые из Высшей школы бизнеса ЮФУ. Они предложат концептуальное, методическое и информационное обеспечение мониторингового подхода к анализу ее динамики и локализации, дав оценку устойчивости к геоэкономической турбулентности.

Как рассказали в вузе, работа ведется в рамках проекта «Евразийские векторы морехозяйственной активности России: региональные экономические проекции», который должны завершить за два года. Он поддержан Российским научным фондом.

- Проект уникален не только своей проблематикой, но и характеризуется междисциплинарностью: работа проходит на стыке социально-экономической географии, региональной экономики, геополитики и геоэкономических исследований, - рассказали в Южном федеральном университете.

В разработке проекта примут участие и специалисты вузов Москвы, Питера, Казани, Владивостока, Калининграда, Иркутска и Франции.

В рамках исследования предстоит разработать и апробировать инструментарий оценки влияния современных евразийских геоэкономических и геополитических изменений (в том числе и формирование так называемой «Большой Евразии») на морехозяйственную активность, форматы ее пространственной организации. В числе прочего будет осуществлена разработка прогностической модели морехозяйственной активности для отдельных секторов побережья России и предложена интерпретация ее результатов в интересах федерального и регионального менеджмента.

ИСТОЧНИК KP.RU