С мая увеличится число авиарейсов "Ростов-на-Дону - Москва"
Ростов-на-Дону и Москву свяжет новый авиарейс. Авиакомпания "Азимут" добавила самолет в летнее расписание - с 17 мая по 26 октября 2019 года. Он будет вылетать из южного города в столицу России по утрам вторника, четверга и субботы, а обратно - по вечерам понедельника, среды и пятницы.
Добавим, что сейчас из Ростова в Москву летают двадцать ежедневных рейсов и еще три, осуществляющихся шесть дней в неделю.
Кстати, авиакомпания посоветовала, куда можно улететь из аэропорта Платов на майские праздники. Любителям рыбной ловли и подводной охоты подойдут прямые рейсы в Астрахань, частота которых с 1 мая увеличится до трех раз в неделю. Для отдыха в горах подойдут прямые рейсы во Владикавказ, а также в Минеральные Воды и Махачкалу. А еще этого сезона в Платове появилось направление в Калининград.
Любителям морских курортов в мае доступны такие направления, как Сочи и Симферополь внутри России, Дубай за рубежом. Кроме того, полеты на турецкие курорты Анталию и Даламан доступны в рамках чартерной программы. Из зарубежных направлений для экскурсионного туризма будут интересны Ереван, Минск, Прага, Стамбул, Тбилиси, в которые также осуществляются регулярные перелеты из Ростова.
ИСТОЧНИК KP.RU