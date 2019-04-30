2019-04-30T11:19:15+03:00
Общество

Отключение света 6-7 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света в мае 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света в мае 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света в мае 2019.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение света 6-7 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Как сообщают энергетики, плановых отключений на майские праздники не запланировано, а вот два дня следующей рабочей недели начнутся с отсутствия электричества сразу в нескольких ростовских домах. В компании говорят, что все работы ведутся в плановом режиме, чтобы впредь не допускать возникновения аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

6 мая с 09:00 до 12:00:

- ул. Королева 12А, 14, 14/2, 16, 16А, 16Б, 16/2, 18, 18А, 18Б, 18/1, 20; просп. Космонавтов 31, 33.

7 мая с 10:00 до 12:00:

- ул. Нансена 201-247; ул. Сельская; ул. Калиновская; пер. Обуховский 2-20; ул. Турмалиновская 21-57, 16-56; пер. Партизанский.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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