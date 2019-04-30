СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-30T11:19:15+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света в мае 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света в мае 2019

Изменить размер текста: A A

Отключение света 6-7 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Как сообщают энергетики, плановых отключений на майские праздники не запланировано, а вот два дня следующей рабочей недели начнутся с отсутствия электричества сразу в нескольких ростовских домах. В компании говорят, что все работы ведутся в плановом режиме, чтобы впредь не допускать возникновения аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

6 мая с 09:00 до 12:00:

- ул. Королева 12А, 14, 14/2, 16, 16А, 16Б, 16/2, 18, 18А, 18Б, 18/1, 20; просп. Космонавтов 31, 33.

7 мая с 10:00 до 12:00:

- ул. Нансена 201-247; ул. Сельская; ул. Калиновская; пер. Обуховский 2-20; ул. Турмалиновская 21-57, 16-56; пер. Партизанский.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU