Из Таганрога в Москву можно будет добраться на поезде без пересадок

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-30T11:34:48+03:00

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С середины мая между Москвой и Таганрогом начнут курсировать беспересадочные железнодорожные вагоны. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания. Решение об их введении было принято во время фестиваля "Оборона Таганрога 1855 года".

Первые такие вагоны отправятся из Москвы в составе поезда № 19/20 "Москва – Ростов-на-Дону" 15 мая и прибудут в Таганрог 16 числа. В обратном направлении состав отправится в ту же дату. И так - ежедневно. Беспересадочные прицепные вагоны (купе и плацкарт) будут отправляться из Москвы в 18:42 и прибывать на вокзал Таганрог-2 в 12:39 следующего дня. Обратно из Таганрога - в 13:21, с прибытием в Москву в 7:35. Общее время в пути между двумя городами составляет около 18 часов.

Кстати, вагоны введут на две недели раньше запланированного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU