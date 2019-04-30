СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-30T11:36:30+03:00

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Погода на май 2019 года в Ростове-на-Дону: облачно, дождливо и до плюс 30 градусов. Таким, если верить прогнозам синоптиков, будет предстоящий месяц. Так, несмотря на дождливый конец апреля, метеорологи не обещают обильных осадков на первые майские.

На Первомай в донской столице ожидается до 22 градусов тепла, но до субботы столбики уличных термометров опустятся до плюс 19 градусов. Зато в воскресенье, 5 мая, снова до плюс 22 градусов и небольшая облачность.

Рабочие дни предстоящий недели - 6 и 7 мая, на дворе будет пасмурно и от 24 до 26 градусов со знаком плюс. Удивит пятница, 10 мая, в этот день обещают до пятнадцати градусов и небольшие дожди. Зато 12 мая, уже до плюс 21 градуса.

Также с осадков начнется и третья неделя мая - 13 и 14 мая, на дворе будет до 18 со знаком плюс. Зато на следующий день, 15 мая, ясно и до плюс 25 градусов. А дальше - по нарастающей: 16 мая до плюс 29 градусов, 17-го числа все плюс 30 за окном. Небольшие дожди и плюс 27 градусов ожидаются в субботу, 18 мая.

С понедельника, 20 мая, снова до плюс 29 тепла и осадки, но ниже плюс 23 градусов погода в последнем весеннем месяце опускаться не будет. Исключение составит один день - 30 мая, тогда будет ясно и до плюс 18 выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU