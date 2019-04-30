В Ростове-на-Дону ищут 78-летнюю пенсионерку Людмилу Бенько

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-30T11:46:35+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлена 78-летняя Людмила Бенько. Известно, что пожилая женщина пропала в городе Таганроге в минувшую субботу, 27 апреля. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвстно ни ее родным, ни близким.

- В тот день она была одета в темно-желты длинный плащ, светло-желтую кофту, черные полуботинки, на голове у нее возможно был платок, - рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками. - Рост женщины 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, короткие, глаза светлые.

Волонтеры говорят, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована, поэтому просят не проходить мимо чужой беды, а если встретите ее на улице или знаете, где она может быть, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

Сейчас нужны волонтеры для поиска пенсионерки, а также для распространения листовок.

АЛЛО!

Звоните6 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU