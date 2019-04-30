Пропавшую в Таганроге школьницу нашли в Сибири

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-30T14:25:42+03:00

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Полиция нашла 15-летнюю школьницу из Таганрога, правда, на другом конце страны - в Омской области. Девочка пропала еще во вторник, 23 апреля, - ушла из дома и не вернулась. Ее родственники написали заявление в полицию. Девочку искали неделю и нашли совсем в другом регионе. Как сообщает местная редакция "Комсомольской правды", подросток поссорилась с матерью и решила уехать к своей подруге по переписке в город Иркутск. Передвигалась она на попутках, и, что удивительно, за такой огромный путь с девочкой не приключилось ничего плохого.

Полицейские получили информацию, что разыскиваемая школьница может находиться в городе Калачинск Омской области (2620 километров от Таганрога, если мерить напрямую по карте), там ее и нашли. Сейчас подросток помещена в распределительный центр, откуда ее смогут забрать родители.

ИСТОЧНИК KP.RU