В Ростове-на-Дону из-за реконструкции Станиславского изменится схема движения трамваев

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-30T14:33:45+03:00

Изменения вступают в силу с 10 апреля

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В Ростове-на-Дону из-за продолжения реконструкции улицы Станиславского в районе Соборной площади с 10 апреля меняются маршруты движения трамваев №№ 1 и 4. Как сообщает «Ростовский городской транспорт», с этой даты будут действовать следующие схемы:

* Маршрут №1 «Главный ЖД Вокзал — ул. 26-я линия»: главный ЖД Вокзал – ул. Станиславского – пр. Буденновский – ул. Максима Горького – пр. Театральный — ул.Закруткина – пл. Толстого – (ул.28-я линия – ул.Ченцова) / ул.26-я линия – Госпиталь Ветеранов ВОВ.

* Маршрут №4 «Главный ЖД Вокзал – Сельмаш»: главный ЖД Вокзал – ул. Станиславского – пр. Буденновский – ул. Максима Горького – ул. Ченцова – ул.14-я линия – ул.1-й Конной Армии – Сельмаш.

Напомним, реконструкцию Станиславского и благоустройство Соборной площади должны завершить уже к осени, к приезду Патриарха Кирилла, который освятит отреставрированный Кафедральный собор.

ИСТОЧНИК KP.RU