Жителей Ростова-на-Дону приглашают в Зеленый театр посмотреть любимые фильмы

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-01T09:29:42+03:00

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В Ростове-на-Дону начал работу Зеленый театр, где весь летний сезон будут показывать различные фильмы. Зрительный зал достаточно большой - рассчитан на 1000 мест. Над сценой установлен огромный светодиодный экран площадью 100 квадратных метров, состоящий из 2500 модулей, предназначенных для трансляции видео в формате Full HD.

- Акустика театра подходит для проведения различных концертных программ, трансляции спортивных мероприятий, спектаклей и детских праздников, - сообщает администрация города.

Напомним, реконструкция театра началась три года назад. Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года площадка уже заработала в тестовом режиме для трансляции матчей. В администрации говорят, что при строительстве были использованы природные материалы, вдоль сцены высажена двухуровневая живая изгородь из кустов блестящего кизильника и вечнозеленого самшита, а по бокам от сцены сформированы зеленые поляны. Вход свободный.

РАСПИСАНИЕ:

2 мая (16:00 - 20:10): «Клеопатра», реж. Джозеф Манкевич (Элизабет Тейлор, Ричард Бертон, IMDB 7.0)

3 мая (16:00 - 18:00): «Розовая Пантера», реж. Блейк Эдвардс (Питер Селлерс, Дэвид Нивен, IMDB 7.2)

18:10 - 20:10 «Амаркорд», реж. Федерико Феллини (Пупелла Маджио, Армандо Бранча, IMDB 7.9)

4 мая (16:20 - 20:10): «Унесённые ветром», реж. Виктор Флеминг ( Вивьен Ли, Кларк Гейбл, IMDB 8.2 )

5 мая (16:00 - 18:30): «Большие гонки», реж. Блейк Эдвардс (Джек Леммон, Тони Кертис, Натали Вуд, Питер Фальк, IMDB 7.3)

18:40 - 20:20 «Касабланка», реж. Майкл Кёртиц (Хамфри Богарт, Ингрид Бергман, IMDB 8.5)

ИСТОЧНИК KP.RU