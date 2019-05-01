«Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата России

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-01T09:42:11+03:00

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Ростовчанки в финале чемпионата России по гандболу! В минувший вторник, 30 апреля, «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» во втором матче полуфинала Суперлиги.

- Начало этого матча стало для «Звезды» настоящим кошмаром, - рассказали в пресс-службе донской команды. - Команда Алексея Гумянова в первой же атаке потеряла мяч, а после грубо сыграла против Вяхиревой, за что получила 7-метровый в свои ворота, который прекрасно исполнила наша пенальтистка Лоис Аббинг.

«Ростов-Дон» полностью завладел преимуществом и к 13-й минуте забил уже девять голов, в то время как «Звезда» - ни одного. После тайм-аута донские красавицы слегка расслабились, позволил соперницам забросить несколько мячей в свои ворота, но продолжали доминировать на площадке.

В итоге «Ростов-Дон» одержал победу над «Звездой» - 30:24.

Что касается второго финалиста, то он определится только сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU