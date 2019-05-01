На Южном подъезде к Ростову-на-Дону женщина-водитель Mazda CX-5 насмерть сбила девушку на переходе

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-01T11:20:29+03:00

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Во вторник, 30 апреля, на Южном подъезде погибла 20-летняя уроженка Зерноградского района. Как сообщили «КП-Ростов» в донской автоинспекции, все случилось на 16-м километре трассы «Дон». Водитель Mazda CX-5, двигаясь в сторону Краснодара, на скорости сбила пешехода, которая вышла на зебру. Удар был такой силы, что несчастная скончалась до приезда скорой.

- По факту аварии началась проверка, - пояснили в УГИБДД Ростовской области.

Напомним, 7 апреля на трассе Ростов - Волгодонск погибли три человека (два брата и девушка). Машина, в которой они находились, на скорости врезалась в большегруз. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легковушки, который не уступил дорогу, выезжая со второстепенной.

ИСТОЧНИК KP.RU