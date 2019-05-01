В Ростовской области родным отважной школьницы, погибшей в годы Великой Отечественной войны, вручили орден «Доблести»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-01T12:27:14+03:00

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Накануне Дня Победы родным Нины Калиниченко, которая погибла в годы Великой Отечественной войны, но ее останки обнаружили только нынешней весной, вручили орден «Доблести» и сертификат памяти.

- От имени семьи награду приняла племянница Светлана Ивановна, которая и обратилась к нам с просьбой найти и поднять останки, - рассказала «КП-Ростов» руководитель зерноградского филиала поискового движения «Миус-Фронт» Эльвира Берсенева.

Напомним, в 1942 году, когда немцы наступали на село Ново-Ивановка, отважная 17-летняя школьница вместе с мамой лечила советских бойцов. Во время спасения солдата, который остался без ног, девочка была смертельно ранена. Немцы запретили помогать Нине, оставив ее умирать на улице. Только ночью мама смогла захоронить ее тело. Спустя много лет родные девочки обратились к поисковикам с просьбой найти останки, чтобы с почестями похоронить на кладбище - рядом с могилами отца и матери. Узнав о подвиге девочки, поисковики обратились в Союз ветеранов России с просьбой наградить посмертно отважную школьницу.

В церемонии награждения участвовали поисковики и представитель Союза ветеранов России. Фото: Эльвира Берсенева

Орден "Доблести" вручили племяннице Нины Калиниченко. Фото: Эльвира Берсенева

ИСТОЧНИК KP.RU