На «Проспекте звезд» в Ростове-на-Дону увековечат имя художника Мартироса Сарьяна

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-01T14:47:01+03:00

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1 мая стало известно имя ростовчанина, в честь которого на Ворошиловском проспекте будет заложена звезда. Как сообщили организаторы, это мастер армянской советской живописи 20 века Мартирос Сарьян. За него поступило наибольшее количество голосов.

Напомним, Мартирос Сарьян родился в 1880 году в Новой Нахичевани (ныне Ростов-на-Дону), учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в том числе в мастерских Валентина Серова и Константина Коровина. Участвовал в выставках объединений «Голубая роза», «Союз русских художников», «Мир искусства», «Четыре искусства». Художник стал инициатором создания и первым директором Армянского краеведческого музея в Ростове-на-Дону.

Его картины хранятся в национальной картинной галереи Армении, Третьяковской галереи, музее Востока, в Русском музее, художественных музеях Таганрога и Красноярска.

Дата установки звезды Мартироса Сарьяна пока неизвестна, организаторы обещают сообщить об этом дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU