В Ростове-на-Дону в первомайском шествии профсоюзов приняли участие 15 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-01T15:19:01+03:00

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В Ростове-на-Дону прошла традиционная первомайская акция профсоюзов под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда». В шествии приняли участие свыше 15 тысяч человек - представители промышленных предприятий, государственных, бюджетных учреждений, а также общественных организаций. Их приветствовал губернатор донского региона.

– Этот праздник всегда собирал людей труда в праздничную колонну, у всех было прекрасное настроение: весна, пора надежд, - сказал Василий Голубев. - Праздник Весны и Труда – это то, что объединяет людей. Здорово, что эта традиция сохраняется и у нас в Ростовской области, и в городах и поселениях всей страны.

Всего в донском регионе в акциях профсоюзов приняло участие порядка 70 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU