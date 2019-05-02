2019-05-02T09:37:56+03:00
Общество

В Ростовской области объявлен противопожарный режим

Постановление об этом подписал губернатор
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области объявлен противопожарный режимВ Ростовской области объявлен противопожарный режимФото: ГУ МЧС России по РО
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В Ростовской области объявлен противопожарный режим, который будет длиться больше пяти месяцев - до 15 октября нынешнего года. Постановление об этом подписал губернатор донского региона Василий Голубев.

На период действия особого режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельхозугодьях, на территориях садоводческих и дачных поселков. Соответствующие службы обязаны следить за наличием защитных противопожарных полос.

- Меры предполагают участие в их реализации органов власти, специализированных подразделений, ведомств, хозяйствующих субъектов и частных лиц, - добавляют в правительстве донского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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