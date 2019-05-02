2019-05-02T10:01:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 9 мая во время парада механнизированную колонну возглавят Т-34 и «Катюша»

Техника уже подготовлена к Дню Победы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону 9 мая во время парада механнизированную колонну возглавят Т-34 и «Катюша». Фото: донской военно-исторический музейВ Ростове-на-Дону 9 мая во время парада механнизированную колонну возглавят Т-34 и «Катюша». Фото: донской военно-исторический музей
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В Ростове-на-Дону в День Победы парадный строй механизированной колонны возглавят легендарные участники сражений Великой Отечественной войны - танк Т-34 и реактивная установка «Катюша». Как сообщает Южный военный округ, техника уже готова - проверены основные узлы и механизмы, а также обновлен внешний вид корпусов.

- В состав механизированной колонны включено более 60 единиц современного вооружения и военной техники, среди них - бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72-Б3, самоходные гаубицы 2А65 «Мста-Б», - сообщает ЮВО. - А также боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Уже известно, что в параде примут участие более трех тысяч военнослужащих. В одном строю с ними пройдут парадные расчеты от кадетских корпусов, «Юнармия», сводные батальоны войск Росгвардии, МЧС России, Ростовского юридического института МВД России. Их общая численность составит более 900 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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