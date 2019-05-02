Соцсети: на Садовой лихач спровоцировал тройную аварию

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-02T14:16:59+03:00

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В социальных сетях появились снимки последствий аварии, которая произошла накануне, 1 мая, на Большой Садовой. Около восьми вечера лихач на «двенадцатой» спровоцировал столкновение с ВАЗ-2114 и Volkswagen.

- Все люди из Ваз 2112 скрылись с места ДТП, очевидцы видели как к 2112 подходила женщина в нетрезвом состоянии что-то забрала и ушла, - написал очевидец (авторские орфография и пунктуация сохранены). - Ведутся поиски виновника.

В правоохранительных органах пояснили, что по факту аварии начата проверка, данных о пострадавших нет, как и о том, что кто-то из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

ИСТОЧНИК KP.RU