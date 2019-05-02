2019-05-02T12:30:33+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который стащил строительные материалы

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подозреваемого задержалиПодозреваемого задержалиФото: Иван ВИСЛОВ
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Полиция Пролетарского района Ростова-на-Дону раскрыла кражу. Как сообщили в правоохранительных органах, с заявление о совершении преступления к ним обратилась хозяйка дома. Она рассказала, что неизвестный разбил окно и похитил строительные материалы и инструменты общей стоимостью примерно 60 тысяч рублей.

- Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его, - рассказали в полиции. - Им оказался ранее судимый за кражу 47-летний местный житель. Часть похищенного имущества он продал, а деньги потратил по своему усмотрению.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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