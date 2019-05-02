В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который стащил строительные материалы
Полиция Пролетарского района Ростова-на-Дону раскрыла кражу. Как сообщили в правоохранительных органах, с заявление о совершении преступления к ним обратилась хозяйка дома. Она рассказала, что неизвестный разбил окно и похитил строительные материалы и инструменты общей стоимостью примерно 60 тысяч рублей.
- Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его, - рассказали в полиции. - Им оказался ранее судимый за кражу 47-летний местный житель. Часть похищенного имущества он продал, а деньги потратил по своему усмотрению.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU