2019-05-02T12:49:03+03:00
Общество

И заработали фонтаны: парки Ростова-на-Дону открыли весенне-летний сезон

Праздничные мероприятия прошли во всех парках донской столицы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Парки Ростова-на-Дону открыли весенне-летний сезон. Фото: администрация Ростова-на-ДонуПарки Ростова-на-Дону открыли весенне-летний сезон. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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Накануне, 1 мая, парки Ростова-на-Дону открыли весенне-летний сезон праздничными мероприятиями. В течение дня для горожан проводились мастер-классы, соревнования, интерактивные акции, звучали песни от лучших вокальных коллективов.

- Около пяти тысяч ростовчан и гостей донской столицы собрались посмотреть на празднование первого дня рождения парка «Левобережный», - сообщает администрация Ростова-на-Дону, добавляя, что в парке культуры и отдыха имени города Плевен состоялось открытие новой концертной площадки, расположенной возле здания дельфинария. В нижнем партере парка Максима Горького состоялся торжественный исторический бал «В Городском саду». Зрители увидели реконструкцию бала в сопровождении классической музыки и променад в костюмах XIX века.

И еще одна хорошая новость - запустили городские фонтаны. Они будут работать до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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