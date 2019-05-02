2019-05-02T15:06:21+03:00
Общество

«На руках маленький Дима Тарасов»: Фолловеры считают, что дочь Анастасии Костенко копия звездного футболиста

Девушка опубликовала новый снимок с дочерью
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Анастасия Костенко с Миланой. Фото: kostenko.94Анастасия Костенко с Миланой. Фото: kostenko.94
Изменить размер текста:

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова достаточно часто балует поклонников снимками с дочерью, за что иногда ее критикуют. Но новая семейная карточка (в кадре молодая мама с дочерью Миланой, а фотографирует папа Анастасии Костенко) вызвал у фолловеров массу положительных эмоций.

- На руках маленький Дима Тарасов, - написала одна из подписчиц.

С ней согласились многие: «Вот это правда! Вылитая», «Красивые», «Папина доча», «Миланка, солнышко, поистине звёздное», «Такая улыбашка».

kostenko.94kostenko.94
Да здравствует первое мая
49644 отметок «Нравится»190 комментариевInstagram

Напомним, история этой пары началась со скандального развода Тарасова и телезвезды Ольги Бузовой в конце 2016 года. Футболист заявлял, что не хочет "жить ради лайков", намекая на то, что ведущая "Дом 2" выставляет их отношения напоказ. Бузова, в свою очередь, обвинила спортсмена в том, что он банально нашел другую - вторую вице-мисс Россия 2014 Анастасию Костенко. В результате телеведущая стала мегапопулярной, а Дмитрий Тарасов в третий раз женился. В июле прошлого года на свет появилась Милана.

tarasov23tarasov23
Здесь и так все понятно #девятьмесяцев#доча#доня#ангел
48549 отметок «Нравится»491 комментариевInstagram

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Соперница Ольги Бузовой рассказала о пережитой травме

- У меня большая семья, - рассказала Анастасия, - мама Виктория вышла второй раз замуж и с отчимом Сергеем у них трое детей - 12-летняя Диана, Виктор и Дарина - восемь лет и четыре года соответственно. У папы Ярослава - я одна. Ненавидела вопрос, которые посторонние люди любили с жаром задавать ребенку: кого я люблю больше? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону у здания штаба Южного военного округа откроют «Аллею Героев»
«Какие вы милые!»: Виктория Лопырева опубликовала новый снимок с сыном
И заработали фонтаны: парки Ростова-на-Дону открыли весенне-летний сезон
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который стащил строительные материалы
Под Ростовом в аварии с участием автобуса и двух легковушек погибла восьмилетняя девочка, трое пострадали
Соцсети: на Садовой лихач спровоцировал тройную аварию
Полиция: праздник 1 мая в Ростове-на-Дону прошел без происшествий
В Ростове-на-Дону 9 мая во время парада механнизированную колонну возглавят Т-34 и «Катюша»
В Ростовской области объявлен противопожарный режим
Вот это лещ! В Ростове-на-Дону телеведущий Дмитрий Дибров похвастался чебаком
В Ростове-на-Дону открыли движение по понтонному мосту на Зеленый остров
В Красносулинском районе 63-летняя пенсионерка задушила проводом своего знакомого
В Ростове-на-Дону в первомайском шествии профсоюзов приняли участие 15 тысяч человек
Житель Ростова-на-Дону стащил у дорожников тротуарные поребрики
На «Проспекте звезд» в Ростове-на-Дону увековечат имя художника Мартироса Сарьяна
В Ростовской области родным отважной школьницы, погибшей в годы Великой Отечественной войны, вручили орден «Доблести»
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону женщина-водитель Mazda CX-5 насмерть сбила девушку на переходе
«Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата России
Жителей Ростова-на-Дону приглашают в Зеленый театр посмотреть любимые фильмы
В Ростове-на-Дону будут судить застройщиков, которые продавали квартиры в незаконных многоэтажках