«На руках маленький Дима Тарасов»: Фолловеры считают, что дочь Анастасии Костенко копия звездного футболиста

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-02T15:06:21+03:00

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Супруга футболиста Дмитрия Тарасова достаточно часто балует поклонников снимками с дочерью, за что иногда ее критикуют. Но новая семейная карточка (в кадре молодая мама с дочерью Миланой, а фотографирует папа Анастасии Костенко) вызвал у фолловеров массу положительных эмоций.

- На руках маленький Дима Тарасов, - написала одна из подписчиц.

С ней согласились многие: «Вот это правда! Вылитая», «Красивые», «Папина доча», «Миланка, солнышко, поистине звёздное», «Такая улыбашка».

kostenko.94 Да здравствует первое мая

Напомним, история этой пары началась со скандального развода Тарасова и телезвезды Ольги Бузовой в конце 2016 года. Футболист заявлял, что не хочет "жить ради лайков", намекая на то, что ведущая "Дом 2" выставляет их отношения напоказ. Бузова, в свою очередь, обвинила спортсмена в том, что он банально нашел другую - вторую вице-мисс Россия 2014 Анастасию Костенко. В результате телеведущая стала мегапопулярной, а Дмитрий Тарасов в третий раз женился. В июле прошлого года на свет появилась Милана.

tarasov23 Здесь и так все понятно #девятьмесяцев#доча#доня#ангел

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Соперница Ольги Бузовой рассказала о пережитой травме

- У меня большая семья, - рассказала Анастасия, - мама Виктория вышла второй раз замуж и с отчимом Сергеем у них трое детей - 12-летняя Диана, Виктор и Дарина - восемь лет и четыре года соответственно. У папы Ярослава - я одна. Ненавидела вопрос, которые посторонние люди любили с жаром задавать ребенку: кого я люблю больше? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU