2019-05-02T15:21:23+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону у здания штаба Южного военного округа откроют «Аллею Героев»

Церемония состоится 6 мая
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Аллея откроется 6 мая. Фото: ЮВОАллея откроется 6 мая. Фото: ЮВО
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В Ростове-на-Дону появится «Аллея Героев». Официальная церемония открытия состоится 6 мая у здания здания штаба Южного военного округа. Известно, что она приурочена празднованию 74-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и 101-й годовщины образования военного округа.

- В церемонии примут участие представители командования и офицеры военного округа, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, жители Ростова-на-Дону, а также юнармейцы, - говорится в сообщении ЮВО.

Известно, что будут открыты четыре памятника - бюста: трижды Герою Советского Союза маршалу Клименту Ворошилову, дважды героям Советского союза маршалам Семену Тимошенко и Ивану Коневу, а также генералу армии Иссе Плиеву. Все они в разное время командовали войсками округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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