В Волгодонске мужчина угнал у подруги машину

СЕГОДНЯ 18:42 2019-05-02T18:46:25+03:00

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В Волгодонске возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в угоне автомобиля.

- В отдел поступило заявление о пропаже машины, - рассказали в правоохранительных органах. - Когда стали выяснять, оказалось, что в гостях у заявительницы был ее знакомый. Он взял без спроса ключи от машины, которую впоследствии угнал.

Автомобиль обнаружили на одной из улиц города, там же находился подозреваемый. Уже в отделе полиции выяснилось, что это не первое его подобное преступление. Раньше его судили за аналогичный угон. На время расследования уголовного дела ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU