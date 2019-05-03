2019-05-03T10:03:56+03:00
Общество

В Новочеркасске появится новая детская поликлиника

Распоряжение о выделении денег подписал губернатор донского региона
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Медицинским учреждениям Ростовской области выделили из бюджета свыше 60 млн рублей. Получатели уже известны. Большая часть средств уйдет на приобретение, установку и оснащение модульного здания детской поликлиники Новочеркасска. Помещение площадью 400 квадратных метров будет находиться рядом с больницей № 1. Планируется, что работы выполнят до конца этого года. Цена объекта - 40 млн рублей.

- Свыше 17 млн рублей направлено на проектные и изыскательские работы для капремонта детской городской больницы Волгодонска, - сообщили в региональном правительстве.

Напомним, строительство шестиэтажного больничного корпуса было приостановлено еще в 90-х годах. На завершение долгостроя понадобится не менее 500 млн рублей. Планируется, что в 2020 году приступят к строительно-монтажным работам.

Еще 4 млн рублей направлено на приобретение медицинского оборудования для ЦРБ Песчанокопского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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