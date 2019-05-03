Житель Новочеркасска разбил стекло Toyota, чтобы украсть видеорегистратор за 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-03T11:53:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новочеркасске задержали подозреваемого в краже. Согласно официальной версии, мужчина стащил из Toyota видеорегистратор. Для этого он разбил стекло иномарки. Когда хозяин обнаружил пропажу, то вызвал сотрудников полиции.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали 41-летнего мужчину, ранее судимого за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - рассказали в правоохранительных органах.

Похищенное злоумышленник успел продать, теперь он фигурант уголовного дела. На время расследования его взяли под стражу.

Напомним, в Таганроге два брата промышляли кражами из автомобилей, причем не разбивали стекла, а вскрывали машины с помощью специального устройства. Во время последнего преступления их добычей стали десять тысяч рублей и документы.

ИСТОЧНИК KP.RU