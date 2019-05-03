Житель Новочеркасска разбил стекло Toyota, чтобы украсть видеорегистратор за 10 тысяч рублей
В Новочеркасске задержали подозреваемого в краже. Согласно официальной версии, мужчина стащил из Toyota видеорегистратор. Для этого он разбил стекло иномарки. Когда хозяин обнаружил пропажу, то вызвал сотрудников полиции.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали 41-летнего мужчину, ранее судимого за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - рассказали в правоохранительных органах.
Похищенное злоумышленник успел продать, теперь он фигурант уголовного дела. На время расследования его взяли под стражу.
Напомним, в Таганроге два брата промышляли кражами из автомобилей, причем не разбивали стекла, а вскрывали машины с помощью специального устройства. Во время последнего преступления их добычей стали десять тысяч рублей и документы.
ИСТОЧНИК KP.RU