2019-05-03T11:53:41+03:00
Происшествия

Житель Новочеркасска разбил стекло Toyota, чтобы украсть видеорегистратор за 10 тысяч рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подозреваемого задержали и доставили в отдел полицииПодозреваемого задержали и доставили в отдел полицииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новочеркасске задержали подозреваемого в краже. Согласно официальной версии, мужчина стащил из Toyota видеорегистратор. Для этого он разбил стекло иномарки. Когда хозяин обнаружил пропажу, то вызвал сотрудников полиции.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали 41-летнего мужчину, ранее судимого за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - рассказали в правоохранительных органах.

Похищенное злоумышленник успел продать, теперь он фигурант уголовного дела. На время расследования его взяли под стражу.

Напомним, в Таганроге два брата промышляли кражами из автомобилей, причем не разбивали стекла, а вскрывали машины с помощью специального устройства. Во время последнего преступления их добычей стали десять тысяч рублей и документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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