2019-05-03T12:28:58+03:00
Общество

6 мая в Ростов-на-Дону прибудет ретро-поезд «Победа»

Зрителей ждут театральная постановка и концерт
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Поезд "Победа" прибудет на железнодорожный вокзал Ростов-Главный 6 мая. Фото: СКЖДПоезд "Победа" прибудет на железнодорожный вокзал Ростов-Главный 6 мая. Фото: СКЖД
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В понедельник, 6 мая, на станцию Ростов-Главный прибудет легендарный поезд «Победа», который привезет с собой театрализованное представление. Мероприятие начнется в десять утра. В связи с изменением схемы прохода на перрон организаторы просят зрителей взять с собой паспорт.

Напомним, ретро-поезд «Победа» сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны: паровоз, вагоны-теплушки, платформа для перевозок военной техники, салон-вагон. Вся техника из музея истории СКЖД.

В этот же день в Ростове-на-Дону у здания штаба Южного военного округа будет открыта «Аллея Героев». В церемонии примут участие представители командования и офицеры военного округа, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, жители Ростова-на-Дону, а также юнармейцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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