В центре Ростова-на-Дону мужчина с ножом напал на прохожего
В Ростове-на-Дону в отдел полиции Кировского района доставили мужчину, которого считают причастным к разбою. Согласно официальной версии, вечером он подошел к прохожему и попросил немного денег.
- Услышав отказ, злоумышленник достал нож и, угрожая им, забрал кошелек с деньгами, после чего скрылся, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Сумма ущерба составила около пяти тысяч рублей.
Стражам порядка, к которым за помощью обратился пострадавший, по горячим следам вычислили 19-летнего ростовчанина, ранее судимого за мошенничество, грабеж и угон. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время молодой человек задержан на трое суток, после чего ему будет избрана мера пресечения. А грозит ему до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU