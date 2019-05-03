В центре Ростова-на-Дону мужчина с ножом напал на прохожего

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-03T13:43:58+03:00

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В Ростове-на-Дону в отдел полиции Кировского района доставили мужчину, которого считают причастным к разбою. Согласно официальной версии, вечером он подошел к прохожему и попросил немного денег.

- Услышав отказ, злоумышленник достал нож и, угрожая им, забрал кошелек с деньгами, после чего скрылся, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Сумма ущерба составила около пяти тысяч рублей.

Стражам порядка, к которым за помощью обратился пострадавший, по горячим следам вычислили 19-летнего ростовчанина, ранее судимого за мошенничество, грабеж и угон. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время молодой человек задержан на трое суток, после чего ему будет избрана мера пресечения. А грозит ему до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU