2019-05-03T13:52:27+03:00
Происшествия

В Неклиновском районе мужчина украл из строящегося дома дорогой настенный котел

Теперь подозреваемый фигурант уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МВД России по РО
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В Неклиновском районе местные стражи порядка раскрыли кражу из строящегося дома. С заявлением о совершенном преступлении обратился мужчина, который, приехав на стройку, обнаружил, что пропал настенный котел за 60 тысяч рублей.

- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный вылов водных биологических ресурсов, - рассказали в полиции. - Как оказалось, злоумышленник проник в дом через окно. Настенный котел, подготовленный к установке, погрузил в автомобиль и скрылся, а после продал.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Новочеркасске полицейские раскрыли кражу из автомобиля, задержав 41-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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