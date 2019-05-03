2019-05-03T17:37:56+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 4 и 5 мая ожидается теплая погода

Температура поднимется до + 24 С
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове в выходные будет ясно - самое время для прогулокВ Ростове в выходные будет ясно - самое время для прогулокФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Погода в наступающие выходные дни обещает быть теплой и без осадков. Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 4 мая, воздух прогреется до + 24 С, ветер слабый - до шести метров в секунду. Без дождей. Температура в воскресенье, 5 мая, не сильно будет отличаться: также тепло, ясно, слабый ветер, а атмосферное давление в пределах нормы. Зато уже на следующей неделе в Ростов-на-Дону вернутся дожди и немного похолодает.

Внимание! Местами в южных районах и Приазовье высокая пожароопасность, в связи с этим не рекомендуют разводить костры на природе, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельхозугодьях, а также на территориях садоводческих и дачных поселков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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