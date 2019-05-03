В Ростове-на-Дону задержали 21-летнего парня, на счету которого серия краж из автомобилей
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Ворошиловского района раскрыли серию краж из автомобилей. Подозреваемый - 21-летний местный житель, уже ранее судимый за аналогичное преступление. Действовал он всегда по одной схеме - разбивал стекла в машине и забирал все, что представляло хоть какую-нибудь ценность.
- Похищенную электронику продавал на рынке, общая стоимость украденного составила более 100 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
В результате проверки оперативники выяснили, что подозреваемый причастен к девяти кражам из транспортных средств. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела, на время расследования которых ему избрана мера пресечения – заключение под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU