В Ростове-на-Дону задержали 21-летнего парня, на счету которого серия краж из автомобилей

СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-03T17:35:20+03:00

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Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Ворошиловского района раскрыли серию краж из автомобилей. Подозреваемый - 21-летний местный житель, уже ранее судимый за аналогичное преступление. Действовал он всегда по одной схеме - разбивал стекла в машине и забирал все, что представляло хоть какую-нибудь ценность.

- Похищенную электронику продавал на рынке, общая стоимость украденного составила более 100 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

В результате проверки оперативники выяснили, что подозреваемый причастен к девяти кражам из транспортных средств. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела, на время расследования которых ему избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU