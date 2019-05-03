В Ростовской области весенняя посевная кампания перевалила за «экватор»

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-03T17:50:31+03:00

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В Ростовской области весенняя посевная компания перевалила за «экватор» - преодолен 50% рубеж. Ранние культуры посеяны на площади более 1 млн 60 тысяч гектаров, в том числе 645 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Яровые культуры посеяны уже на 58% от всех посевных площадей, а зерновыми культурами - почти 85%. Сейчас, когда установилась ясная погода, аграрии, несмотря на майские праздники, активизировали весенне-полевые работы.

- По объемам засеянной площади лидерство удерживает Зерноградский район – 78 тысяч гектаров, - сообщает региональное правительство. - На второе место вышли песчанокопские хозяйства, засеявшие более 65 тысяч гектаров. Тройку лидеров замыкает Азовский район, где засеяно почти 62 тысяч гектаров.

Напомним, в ближайшие два дня погода будет благоприятствовать аграриям.

ИСТОЧНИК KP.RU