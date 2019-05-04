2019-05-04T00:10:30+03:00
Происшествия

В Ростовской области сельчане обнаружили труп мужчины с обезображенным лицом

Причина смерти устанавливается
Илья БОГОМОЛОВ
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В селе под Ростовом-на-Дону обнаружен труп.В селе под Ростовом-на-Дону обнаружен труп.Фото: ГУ МВД России по РО
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В Ростовской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти мужчины. Его тело было найдено днем, 3 мая, в частном дворе в одном из сел Матвеево-Курганского района. Судя по признакам разложения, труп пролежал на улице несколько дней. Известно, что некоторое время знакомые мужчины не видели его и в итоге решили проверить, дома ли он. Зайдя во двор, они обнаружили селянина мертвым. К тому же его лицо было обезображено.

Причину смерти устанавливают специалисты в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Как стало известно порталу Donday, скончавшийся недавно вышел на свободу из колонии. Ему было 44 года, ранее мужчина работал водителем междугороднего автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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