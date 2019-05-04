2019-05-04T00:56:46+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону, уходя от столкновения, женщина-водитель снесла два дерева

Пешеходы не пострадали
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП от Влада Чернявского из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП от Влада Чернявского из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео с места ДТП. Как рассказали очевидцы аварии, днем, 3 мая, женщина за рулем автомобиля Mazda, уходя от столкновения с другой машиной в переулке Днепровском, свернула с проезжей части и врезалась в растущие на обочине деревья. В результате столкновения серьезно пострадали минимум два ствола, транспортное средство также было сильно повреждено. О травмах водителя либо пешеходов не сообщается.

В комментариях автомобилисты пишут, что в подобных ситуациях не стоит уходить от удара: если виновника аварии не заденет, а свернувший автомобиль попадет в ДТП, вина может лечь на второго водителя. Горожане жалеют пострадавшие деревья, которые теперь, скорее всего, придется спилить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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